"Ударная серия": В Минобороны рассказали о новых ударах ВС России

Новую атаку ВС России на инфраструктурные объекты на Украине в Минобороны назвали ударной серией. "Герани" продолжают, сказано в сообщении военного ведомства в "Максе".

МО приводит детали массированных ударов. В ведомстве уточнили, что одной из целей стал логистический центр в Киеве. Также поражен распределительный центр "Акционерное Товарищество "Одесса-22" в районе Дачного в Одесской области.

Кроме того, "Герани" поразили три логистических центра. Объекты располагались в городе Запорожье, а также в районах населенных пунктов Нерубайское в Одесской области и Воскресенское в Николаевской области.