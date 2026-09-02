Владимир Зеленский подписал смертный приговор Украине. Так оценил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер финансовую политику украинского лидера. В частности, речь идет о требовании главы киевского режима предоставить Украине 30 миллиардов долларов из-за дефицита бюджета.

Как написал Риттер в соцсети X, для России Зеленский буквально стал подарком, который не перестает радовать. "Идиот, поддерживающий бандеровцев" подписал Украине смертный приговор, заявил бывший разведчик.

Аналитик подчеркнул, что решения Владимира Зеленского довели до банкротства западных союзников. Украинский лидер ранее признал дефицит в части военных расходов украинского бюджета в размере 27 миллиардов долларов. Глава киевского режима потребовал, чтобы Европа уже сейчас перевела часть денег из кредита ЕС, предусмотренного для Киева на следующий год.