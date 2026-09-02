Антироссийские действия ФРГ получат жесткий ответ. Берлин сделал очередной шаг на пути окончательного разрушения отношений с Москвой. Как заявили в МИД России, речь идет о решении закрыть российское генконсульство в Бонне и Русский дом в Берлине.

В сообщении внешнеполитического ведомства подчеркивается: Берлин сознательно пошел на откровенную провокацию, целью которой является эскалация в российско-германских отношениях. Решение правительства ФРГ расценивается Москвой как разрушение двусторонних отношений, создававшихся многими поколениями российских и германских политиков и дипломатов.

Отмечается, что все шаги предпринимаются под надуманным предлогом ответа на якобы имевшую место атаку российских беспилотников на аэропорт в Лейпциге. Действия германских властей получат жесткий ответ, заключили в МИД.