Российские самоходные гаубицы сорвали ротацию ВСУ на линии боевого соприкосновения

Армия России нанесла новые удары по тыловой инфраструктуре ВСУ. Сообщается о взрывах в Киеве, Виннице и Кировограде. Это ответ на террористические атаки Украины по нашим гражданским объектам. Полным ходом идет наступление в зоне спецоперации.

Воздушное пространство держат под контролем экипажи армейской авиации. Сверхманевренный Су-35 бьет точно в цель в любое время суток и при любой погоде. В этот раз летчики управляемой ракетой воздух-воздух ликвидировали неприятельские БПЛА в зоне действия группировки "Восток".

Сокрушительное поражение боевикам наносят артиллерия. Это кадры из Запорожской области - мощными ударами самоходных гаубиц уничтожен опорник ВСУ и сорвана ротация на линии боевого соприкосновения. Не дают врагу передышки расчеты войск беспилотных систем. На Днепропетровском направлении операторы разведывательных дронов работают в связке с высокоточными "Ланцетами", которые практически недоступны для ПВО противника.