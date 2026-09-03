Новые подвиги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Ефрейтор Григорий Бушков, командир отделения БПЛА, во время разведки обнаружил автомобиль и скопление живой силы ВСУ. Дождавшись, когда машина с боевиками начнёт движение, он отдал команду расчёту применить ударный дрон. В результате техника с неонацистами была уничтожена.

Группа младшего сержанта Михаила Хрипунова скрытно подобралась к оборонительным позициям ВСУ, обезвредив минные заграждения. Ведя прицельный огонь из стрелкового оружия, Михаил вплотную приблизился к вражеской точке и уничтожил её с помощью осколочных гранат. Наши штурмовики захватили опорный пункт, ликвидировав боевиков.