Минобороны назвало пораженные за сутки ударами ВС России цели

Российские войска продолжают наносить групповые удары высокоточным оружием по объектам инфраструктуры, обслуживающим ВСУ. Применяется оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в течение дня 2 сентября поражены логистические центры "Эридон" и "ФМ Логистик Днепр" в Киевской области. Объекты использовались для хранения и распределения грузов военного назначения – в частности, беспилотных летательных аппаратов. Также целью стал логистический центр в Корчеватом.

Удары нанесены и по украинским портам. В порту "Черноморск" поражен сухогруз с военным имуществом для ВСУ. В порту "Одесса" удар нанесен по складам с военно-техническим имуществом, а в акватории Черного моря поражено морское судно с вооружением и боеприпасами.