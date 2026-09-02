Собянин сыграл вничью с шахматистом Карякиным на марафоне "Сила России"

Сергей Собянин посетил всероссийский спортивный марафон "Сила России" в "Лужниках". Мероприятие стало кульминацией масштабного проекта "Единой России", в рамках которого были организованы и проведены десятки тысяч бесплатных спортивных активностей с участием более двух миллионов человек.

Открытые тренировки и мастер-классы проводили известные российские атлеты, включая чемпионов России, мира и Олимпийских игр. Личное общение с ними - отличная возможность понять, что спорт не сводится к красивым картинкам на экране, отметил Собянин.

Мэр Москвы сыграл в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным на марафоне "Сила России". Поединок закончился вничью.

Тем временем спортивный комплекс "Лужники" продолжает обновлять инфраструктуру, запуская новые услуги и сервисы для комфортных тренировок на территории олимпийского комплекса. В частности, на Центральной площади и набережной появились питьевые фонтанчики.