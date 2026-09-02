Вашингтон хочет продолжать поддерживать связь с Москвой

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, несмотря на разногласия с Россией, Штаты должны иметь возможность поддерживать связь с Москвой.

"У них второй по величине в мире ядерный арсенал. Так что США должны располагать возможностью общаться с ними", - отметил глава Госдепартамента (цитата по ТАСС).

Он добавил, что визит шефа ЦРУ в Москву был продолжением курса на налаживание каналов связи между разведслужбами США и России.

Ранее глава Минфина США обвинил Киев в росте мировых цен на энергоносители. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".