Зеленский выбрал два цвета для обозначения угроз на Украине

Уровень угроз на Украине теперь будут обозначать двумя цветами. Такое решение принял украинский лидер Владимир Зеленский.

Как написал глава киевского режима в Telegram, будут введены два уровня обозначения конкретной угрозы — желтый и красный уровни. Желтый уровень будет обозначать налет дронов. Красный уровень - баллистическая опасность и массированные удары.

Если объявлен "желтый" уровень, то бизнесу разрешат продолжать работу на свой страх и риск. При "красной" тревоге закроется все - транспорт, включая метро, магазины и госучреждения. Гражданам рекомендуется не покидать убежища.