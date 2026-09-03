Коротченко назвал цели провокации ФРГ

Какова цель гибридной антироссийской операции ЕС, исполнителем которой является Германия? Удастся ли с помощью новых бездоказательных обвинений нанести серьёзный репутационный урон нашей стране - особенно на фоне успешного саммита ШОС, который прошёл в Бишкеке?

В программе "События. 25-й час" эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил с главным редактором журнала "Национальная оборона" Игорем Коротченко.

"Это гибридная операция, которая, безусловно, согласована с ключевыми странами ЕС и Великобританией. Исполнителем, естественно, является Германия. Но судя по дружному протяжному вою, все это увязано с несколькими целями", - отметил он.

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