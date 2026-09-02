Путин дал старт работе нескольких предприятий и провел совещание по развитию ДФО. Главное

Богатство российских восточных рубежей - море. Камчатский краб - один из узнаваемых символов Дальнего Востока. Здесь во многих ресторанах их продают из аквариумов, живым весом. Стоит такой деликатес 4,5 тысячи рублей за килограмм.

Около 70 процентов морепродуктов и рыбы в России добывают на Дальнем Востоке. В промысле - доминирует минтай. Для вылова используют супертраулеры. На борту супертраулера "Капитан Юнак" побывал Владимир Путин. С капитанского мостика он попросил экипаж собраться на палубе и осмотрел судно. Это плавучий завод. Рыбу он ищет при помощи эхолотов.

За год супертраулер добывает и перерабатывает около 60 тонн минтая и сельди. В советские времена самые большие суда добывали максимум 25 тонн рыбы за год. Рост производительности в 2,5 раза. А по комфорту разница кратно выше, говорят моряки.

Еще один пункт программы Владимира Путина в Приморье - верфь "Звезда", там он поднялся на борт танкера-газовоза "Петр Столыпин". К судну тоже можно добавить приставку "супер". "Петр Столыпин" способен проходить через лед толщиной до двух метров. В серии пять таких танкеров для перевозки СПГ по Северному морскому пути. Россия теперь сама строит сложнейшие гражданские суда.

На память экипажу президент оставил автограф. И осмотрел производство винторулевых колонок к арктическим газовозам - это важнейший узел судна. Причем наши колонки, как и лучшие мировые аналоги, поворачиваются на 360 градусов. И это безусловный успех верфи в Приморье. (

С 2015 года на Дальний Восток привлечено почти 7 триллионов рублей частных инвестиций. А самые масштабные проекты финансирует государство через ВЭБ.РФ. По видеосвязи президент дал старт работе новых предприятий. В Находке открыт завод по производству минеральных удобрений, а в Забайкалье - горно-обогатительный комбинат.

Во Владивостоке реконструирован контейнерный терминал морского порта. В Хабаровском крае досрочно открыт угольный терминал "Порт Эльга". В Бурятии стартовала проходка Второго Северомуйского тоннеля на БАМе.

Кроме того, Владимир Путин принял участие в открытии новых региональных филиалов центра "Воин" на Дальнем Востоке и в Карелии. Курсанты предложили присвоить приморскому отделению имя дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Погибшего командира 155-й бригады морпехов. Сегодня 155-я бригада - это уже дивизия. И сделано это благодаря усилиям нашего героя, о котором вы сказали. С удовольствием это сделаю", - ответил Путин.

На площадке Восточного экономического форума Путин провел рабочее совещание по вопросам развития Дальнего Востока.

"Сегодня Дальний Восток и Арктика демонстрируют высокую динамику хороших, позитивных изменений, по целому ряду ключевых параметров их темпы развития превышают общероссийские. Должен сказать, что это, наверное, наше с вами общее основное достижение, мы изначально со многими из здесь присутствующих, когда начинали эту работу, говорили именно об этом – о том, что нам нужно обеспечить темпы роста, чтобы не допустить дальнейшей депопуляции региона, не просто сохранить за Россией эти огромные пространства, но и развивать их, укреплять, сделать их надёжным, перспективным инструментом развития России в целом", - сказал президент.

Насыщенная и международная программа. Во Владивосток на ВЭФ приехали участники из порядка 70 стран. На площадке форума Владимир Путин провел переговоры с заместителем премьера Госсовета Китая и встретился с премьер министром Монголии. Во Владивосток прибыл и президент Индонезии. В четверг Владимир Путин и высокие гости примут участие в ключевом мероприятии уже 11-го по счету Восточного экономического форума - пленарной сессии.