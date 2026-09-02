Мишустин призвал уделять особое внимание медицинским организациям в новых регионах

Количество недоброкачественных лекарств на российском рынке за последние 6 лет сократилась в разы. Как доложила премьеру Михаилу Мишустину глава Росздравнадзора Алла Самойлова, заблокировано более 130 тысяч интернет-ресурсов, где продавали контрафакт.
Лаборатории ведомства работают в каждом федеральном округе. Проверяют препараты, которые реализуются через аптеки и онлайн-площадки, а также поставляются в клиники. Отследить подделки помогает маркировка.
Премьер подчеркнул, что в препаратах не должны нуждаться даже самые отдаленные части страны. Особое внимание Мишустин призвал уделять медицинским организациям в новых регионах. Там немало предстоит сделать для льготных категорий граждан и для обновления первичного звена здравоохранения.
"Медики в этих российских субъектах работают в особых условиях. И нагрузка у них, конечно, высокая. У них должно быть все, что требуется, – от оборудования до лекарственных препаратов. Просьба оказывать им содействие по всем направлениям и контролировать достаточность такой продукции. И, конечно, медицинскую помощь в полном объеме должны получать участники специальной военной операции", - сказал премьер.