Мишустин призвал уделять особое внимание медицинским организациям в новых регионах

Количество недоброкачественных лекарств на российском рынке за последние 6 лет сократилась в разы. Как доложила премьеру Михаилу Мишустину глава Росздравнадзора Алла Самойлова, заблокировано более 130 тысяч интернет-ресурсов, где продавали контрафакт.

Лаборатории ведомства работают в каждом федеральном округе. Проверяют препараты, которые реализуются через аптеки и онлайн-площадки, а также поставляются в клиники. Отследить подделки помогает маркировка.

Премьер подчеркнул, что в препаратах не должны нуждаться даже самые отдаленные части страны. Особое внимание Мишустин призвал уделять медицинским организациям в новых регионах. Там немало предстоит сделать для льготных категорий граждан и для обновления первичного звена здравоохранения.