Более двух с половиной миллионов россиян изъявили желание принять участие в выборах онлайн

Центризбирком совместно с "Росмолодежью" и президентской платформой "Страна возможностей" запустили совместный просветительский проект "Будь со страной".

Старт акции дала председатель ЦИКа Элла Памфилова. В рамках проекта запланированы несколько онлайн-активностей - в том числе игра "Дело выбора". Они пройдут с 7 по 20 сентября. А 21-го числа определят победителей, которые получат призы.

Кроме того, по словам Памфиловой, в срок опубликованы программы всех десяти партий, которые участвуют в думской кампании. Более 2 миллионов 600 тысяч россиян изъявили желание принять участие в выборах онлайн. А в регионах, где действует военное положение и режим повышенной опасности досрочно, уже проголосовали почти 14 тысяч человек.

Представители "Единой России" в рамках контроля исполнения Народной программы, которую партия приняла пять лет назад и которая синхронизирована с нацпроекта, проводят выездные проверки объектов, включенных в документ. Так, в ЛНР в городе Брянка продолжается реконструкция городского парка, где за 70 лет существования не было даже детских качелей. Теперь в парке обустроена спортплощадка, заасфальтированы дорожки, проложены коммуникации, началось строительство фонтана.

Коммунистическая партия подвела итоги пятилетнего сотрудничества с коллегами из Китая на основе меморандума, который одобрили руководители двух стран. Торжественное мероприятие прошло в Китайском культурном центре в Москве.

Представители ЛДПР в Твери занимались решением вопросов ЖКХ. И после встречи с собственниками квартир одной из новостроек призвали на федеральном уровне запретить навязывание жильцам управляющих компаний, упростить процедуру их смены, а также предложили ввести ответственность для поставщиков услуг, которые отказываются передавать новой УК документы, ключи и доступ к общедомовым коммуникациям.

Партия "Новые люди" присоединилась к проекту "Соло плюс". Помогли волонтерам встретить из роддома одинокую маму и передали необходимые вещи для новорожденного. Партия поддержала в Госдуме идею создания штабов помощи таким женщинам в регионах. А еще инициировала ряд законов о семье. Например, о бесплатных парковках для многодетных и об автоматической постановке в очередь в детсады и школы после рождения ребенка.