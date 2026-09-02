Трамп потребовал назвать Ормузский пролив его именем

Дональд Трамп предложил назвать Ормузский пролив его именем. Президент США утверждает, что теперь именно Вашингтон контролирует эту водную артерию.

Теперь, когда пролив находится под контролем США, не стоит ли переименовать его в "Пролив Трампа"? – задал американский лидер риторический вопрос в Truth Social. По словам президента США, благодаря такому переименованию, пролив станет "горячее", чем когда-либо.

Трамп ранее предлагал переименовать Атлантический или Тихий океан. Такая идея появилась у президента после попыток переименовать озеро Онтарио и Мексиканский залив, которые он назвал американскими.