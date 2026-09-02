Число жертв ночных ударов ВВС США по Ирану возросло до 18

Возросло число жертв ударов, которые нанесли по Ирану ВВС США в ночь на 2 сентября. По последним данным, погибли 18 человек. Как сообщили в иранском Миздраве, пострадали в результате бомбежек 108 человек.

США в ночь на среду нанесли новую серию массированных ударов по объектам в Иране. Американское Центральное командование заявило, что целями стали объекты Корпуса стражей исламской революции – в том числе системы ПВО, радиолокационные станции и объекты связи.

СМИ предварительно сообщили о 12 погибших и нескольких десятках пострадавших. Иран в ответ запустил ракеты и беспилотники по американским военным объектам в нескольких странах Ближнего Востока, передает РИА Новости.