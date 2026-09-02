Каллас объявила об ужесточении санкций против России

Европейский союз усилит давление на Москву. Брюссель будет стремиться к ужесточению санкций против России, одновременно увеличивая поддержку Украины, заявила верховный представитель ЕС по международным делам Кая Каллас.

Как заявила Каллас во время неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Ирландии, Евросоюз работает над новыми предложениями по ужесточению санкций. По словам евродипломата, попытки запугать Европу провалятся.

Каллас признала, что несколько стран ЕС не поддержали предложение Еврокомиссии о введении новых визовых ограничений против России. Она также рассказала, что министры поднимали вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. К согласию участники встречи не пришли, передает Reuters.