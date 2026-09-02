Зеленский назвал "позорной" перестрелку в Киеве

"Позорной ситуацией" назвал украинский лидер Владимир Зеленский перестрелку в Киеве. По словам украинского лидера, он уже обсудил инцидент с генеральным прокурором Русланом Кравченко.

Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований Украины выясняют детали перестрелки между подразделениями СБУ и ГУР. Зеленский заявил, что инцидент повлечет за собой кадровые решения.

Как сообщалось ранее, ГБР задержало после перестрелки в Киеве трех спецназовцев СБУ. В ГУР считают, что истоки конфликта между ведомствами лежат в личной вражде между главой офиса Зеленского Кириллом Будановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и исполняющим обязанности главы СБУ Александром Покладом.