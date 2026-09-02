Собянин сообщил о шести сбитых за вечер 2 сентября дронах ВСУ

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку киевского режима на российскую столицу. ВСУ вечером 2 сентября попытались нанести удар по Москве при помощи беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере "Макс".

Как написал Собянин, силами ПВО Минобороны России отражена атака трех БПЛА. Позже мэр сообщил об уничтожении еще трех украинских дронов.

По данным мэра, на месте падения обломков летательных аппаратов работают специалисты экстренных служб. Минобороны ранее сообщило, что в период с 08:00 до 20:00 было уничтожено 238 беспилотников ВСУ.