Трамп признался, что рассчитывает на новый саммит с Путиным

Президент США рассчитывает на новый саммит с президентом России. Дональд Трамп готов встретится с Владимиром Путиным немедленно, однако придется немного подождать.

Как заявил Трамп журналистам, он рассчитывает на новый саммит с президентом России Владимиром Путиным, когда конфликт на Украине подойдет к завершению. Американский лидер выразил уверенность, что встречу удастся организовать.

Трамп также заявил журналистам в Овальном кабинете, что США готовы к новым атакам на Иран. Хозяин Белого дома напомнил, что вчера американская авиация устроила "очень жесткую" атаку. И Вашингтон готов предпринять еще один удар по Ирану - в любое время, передает РИА Новости.