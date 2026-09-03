Румыния уклоняется от обсуждения с Россией мер по снижению риска неспровоцированных инцидентов вдоль границы с Украиной и на Черном море, сообщили в российском посольстве в Бухаресте.



"От обсуждения мер по снижению риска неспровоцированных инцидентов вдоль границы с Украиной и на Черном море Румыния уклоняется", — заявили "Известиям" в посольстве.



Румыния не готова к конструктивному диалогу по этой теме: она связана установками, формулируемыми внешнеполитической службой Евросоюза, считают в посольстве.



"Нашу страну здесь видят в качестве главной угрозы для европейской стабильности. Румыния явно не заинтересована в успешном завершении Россией СВО и открыто пытается этому противодействовать", — заявили в представительстве.