Россия не будет умолять Европу об отмене санкций, заявил Лавров

Россия не будет умолять Европу об отмене санкций и не хочет быть зависимой от доброго расположения бывших западных партнеров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме. Дипломат добавил, что Запад проводит свою политику еще более ожесточенно и остервенело, пытаясь разделить Евразию.



При этом Лавров отметил, что Россия не хочет отгораживаться от Европы, это она отгородилась от РФ.



"Мы не строим стены, мы не хотим отгораживаться от Европы. Европа от нас отгородилась", — отметил Лавров, выступая на Восточном экономическом форуме.



Лавров добавил, что Запад не любит структуры, где он должен быть частью консенсуса, ему характерно стремление диктовать свою волю.



Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.