Сегодня отмечается День окончания Второй мировой войны

Сегодня памятная дата - окончание Второй мировой. После победы над Германией в мае 1945-го война продолжалась на Дальнем Востоке.

Театр боевых действий развернулся от Маньчжурии до Сахалина и Курильских островов. Акт о капитуляции Японии подписали на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе.

Крупнейший военный конфликт длился шесть лет, в нём погибли, по разным оценкам, до 80 миллионов человек, из них 25 миллионов - советские граждане. С 2023-го года в России эта дата официально именуется как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.