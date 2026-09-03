Германия снова пытается "подмять под себя всех остальных" и повлиять на Россию через "накачивание беглых". Об этом заявил в четверг, 3 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии указал на безосновательность новых обвинений, прозвучавших в адрес нашего государства из ФРГ. По выражению Лаврова, германские власти "нашли в Германии, в Лейпциге, какой-то упавший дрон в аэропорту, решили, что дрон похож". Без каких-либо доказательств в инциденте с БПЛА обвинили Россию и объявили о закрытии российского генконсульства в Бонне и Русского дома.

Россия в ответ закроет отделения Института Гете в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге "после того, как наш культурный центр оттуда выгнали". Выбор такой реакции министр объяснил тем, что власти Германии решились на "окончание их культурного присутствия в России, которое оставалось, несмотря на все украинские перипетии в наших отношениях с Западом".

Экс-премьер российского правительства и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, в свою очередь, отметил, что "у нас есть несколько немецких структур здесь, которые, видимо, тоже придется закрывать". При этом он подчеркнул, что "от этого никому лучше не станет".

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков высказался о действиях официального Берлина пословицей: "Каждый сверчок должен знать свой шесток". Политик напомнил, что "авантюры для германцев" никогда хорошо не заканчивались — придет время, когда "еврофашистской хунте, которая захватила власть в Европе", придется ответить за свои поступки (цитаты по ТАСС).