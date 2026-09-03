Собянин: уничтожены 37 БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России сбили в ночь на четверг, 3 сентября, 37 украинских беспилотников, которые летели на Москву.

Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном MAX-канале, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

1 сентября президент России Владимир Путин рассказал, что украинские националисты пытались прорвать систему ПВО в Москве, чтобы поразить три нефтеперерабатывающих завода.

Для защиты граждан и важных объектов в России продолжают совершенствовать системы ПВО. В Минпромторге подчеркивали, что исключительно зенитными ракетами задачу противовоздушной защиты не решить — в России создана целая линейка лазерных комплексов, которые борются с БПЛА.