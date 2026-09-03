Москвичей предупредили о резком похолодании

Погода на выходных испортится, а в начале следующей недели резко начнется похолодание.

Дневная температура с понедельника не будет превышать 9-14 градусов, а в сумерках и вовсе 6-11 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В начале следующей недели погода окончательно сотрет границы между сезонами, а похолодание на крыльях северного ветра выйдет на пик", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, к субботе, 5 сентября, произойдет резкое падение давления до 734 миллиметров ртутного столба, затем оно пойдет вверх, предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.