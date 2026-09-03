Путин на полях ВЭФ провел встречу с президентом Индонезии

Россия и Индонезия много лет успешно сотрудничают в различных сферах экономки и ведут активную работу на международных площадках, подчеркнул Владимир Путин в ходе переговоров с Прабово Субианто, которые прошли на полях Восточного экономического форума.

Президент поблагодарил лидера Индонезии за приезд во Владивосток в качестве главного гостя ВЭФ. В свою очередь, Прабово Субианто подчеркнул, что личное приглашение на форум подтверждает высокий уровень партнерства между двумя странами.

Делегации обсудили широкий ряд международных и региональных вопросов и выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве.