Пугачева плюнула в бывшего друга Резника: "Ты трус и предатель"

Когда-то Илья Резник и Алла Пугачева плодотворно сотрудничали и даже дружили. Но несколько лет назад между ними пробежала черная кошка.

Илья Резник написал для Аллы Пугачевой более 70 песен. Их творческое сотрудничество длилось с 1972 года до середины 1990-х годов. "Старинные часы", "Маэстро", "Как тревожен этот путь", "Делу время", "Три счастливых дня", "Звездное лето" - это неполный список песен Резника, ставших хитами Пугачевой.

Однако в какой-то момент друзья рассорились. В программе Тутты Ларсен "Нетленка" Илья Резник и его супруга Ирина Романова вспомнили, когда и при каких условиях случился этот раскол. Все началось с того, что актер Станислав Садальский пару лет назад предложил поэту записать поздравление для Примадонны, причем сообщил, что сам ей его отправит. Илья Резник согласился.

"Мы не знали, что среди всех этих уехавших, этих иноагентов к ее юбилею придумали такой флешмоб. Мы записали: "У нас пути разные, но песни наши останутся жить". Стас Садальский отдал это в прессу, и это выходит в газете", - сообщила супруга Резника.

В результате поэт оказался в неприятном положении. Впоследствии ему пришлось оправдываться. Поэт объяснил журналистам, что думал, что записывает личное сообщение Пугачевой, а также отметил, что давно с ней не пересекался. Кроме того, поэт заявил, что раньше Алла была великой певицей, а теперь запомнится женой беглого иноагента.

Ответ Примадонны не заставил себя ждать. "Ты трус и предатель, доживай свою никчемную жизнь и напиши молитву о себе", - плюнула в бывшего друга Примадонна.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>