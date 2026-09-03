Россия нашла партнеров для всех 13 автозаводов, оставленных иностранцами

России удалось найти новых технологических партнеров для всех 13 автомобильных заводов, оставленных иностранными производителями. Об этом рассказал в четверг, 4 сентября, министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Как подчеркнул политик, которого цитирует ТАСС, контроль над предприятиями остается за российским бенефициарами. Все технологии и права на конструкторскую документацию, созданные на новых российских предприятиях, останутся в нашей стране.

Алиханов рассказал, что инвесторы уже вложили около 120 миллиардов рублей в развитие мощностей, а к моменту завершения специальных инвестиционных контрактов указанная сумма, как ожидается, утроится.

Ранее комитет Совета Федерации по экономической политике обратился к федеральному правительству с предложениями относительно возвращения в Россию иностранных автоконцернов. Сенаторы заявили, что хотят гарантий сохранения производства в нашей стране, даже если иностранцы снова вздумают покинуть российский рынок.

В феврале 2026 года стало известно, что южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor отказался от обратного выкупа завода в Санкт-Петербурге — истек срок, в течение которого корейцы могли выкупить актив у компании "Арт-финанс" (структура AGR Automotive Group). При этом автопроизводитель заверил, что продолжит выполнять обязательства перед клиентами.