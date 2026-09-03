Ксения Бородина: "У меня уже психоз!"

Ксения Бородина вернулась из путешествия, в которое отправилась с супругом, блогером Николаем Сердюковым, и дочками Марусей и Теоной. Теперь известная телеведущая жалуется на джетлаг.

У звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2" сбились ритмы. Ксения долго не может уснуть, а как только наконец засыпает, уже пора вставать. Причем такая проблема наблюдается только у нее.

"До 5-6 утра каждый день! У меня уже психоз! А в 7-8 утра мне вставать, то 1 сентября, то дела, то еще что-то", - сообщила Бородина.

При этом она отметила, что не пьет модный нынче мелатонин, потому что он ее "только напрягает, а не расслабляет". "Я не могу никак перестроиться на московское время, уже четвертый день. Засыпать я начинаю в 6-7 утра только. Что делать? Как быстрее перейти, я без сна вообще не могу", - пожаловалась Ксения.

Она рассказала, что лежит в кровати "по два часа" и никак не может заснуть. Потом она берет в руки смартфон, смотрит интервью, сериалы и играет в шарики.

"А больше всего бесит, что все домашние сразу перестроились и спят! Муж и дети! И только я вот в таком состоянии. Ну почему????" - задала риторический вопрос телеведущая в своем официальном телеграм-канале.

Отметим, что лето Ксения Бородина провела очень активно. Она путешествовала по разным странам. Вместе с семьей она отдыхала в Европе, а потом отправилась в США.

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