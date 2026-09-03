Минздрав решил обновить порядок проведения диспансеризации взрослых

Министерство здравоохранения России подготовило проект нового порядка проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Об этом рассказала в четверг, 3 сентября, главный внештатный специалист ведомства по медицинской профилактике Любовь Дроздова.

Как пояснила эксперт, Минздрав намерен сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска.

В обновленную редакцию включены исследования на риск развития сердечно-сосудистых патологий и атеросклероза, а также добавлено ультразвуковое исследование брюшной аорты. Уточняются критерии направления на низкодозную компьютерную томографию легких для раннего выявления рака данного органа.

Также в рамках диспансеризации вводится оценка липидного профиля — анализ на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ее предписывается проводить один раз в шесть лет для граждан 18-39 лет и один раз в три года — для граждан 40 лет и старше.

Наряду с этим однократно в течение жизни медики устанавливают уровень липопротеида(а) — самостоятельного генетически обусловленного фактора риска атеросклероза, цитирует Дроздову РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что в рамках общей диспансеризации модно проверить свое репродуктивное здоровье. Такое обследование доступно мужчинам и женщинам в возрасте от 18 до 49 лет, по полису обязательного медицинского страхования можно пройти его один раз в год. Мурашко похвалил женщин за сознательность в этом вопросе, отметив, что мужчины пока отстают.

Также министр рассказал, что российские учреждения здравоохранения пересматривают подход к нормированию времени, которое отводится на прием пациентов. Всем известный норматив в 15 минут, которые отводятся на прием одного пациента, — это усредненный показатель, сейчас нормирование времени становится более гибким.