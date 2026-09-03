Вести бизнес на Дальнем Востоке хотят все больше предпринимателей

Инновационный продукт учёных из Бурятии. Полного аналога ему нет ни в США, ни в Китае. Так называемая живая кожа, с помощью которой раны и ожоги заживают в два раза быстрее. Наладить производство удалось в том числе и благодаря выгодным экономическим преференциям Дальнего Востока.

Вести бизнес именно на Дальнем Востоке сегодня хотят все больше предпринимателей. Территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, льготное финансирование - такие меры господдержки позволили создать уже почти три тысячи инвестиционных проектов.

Площадка Восточного экономического форума - как витрина всего Азиатско-Тихоокеанского региона, где российские научные разработки, последние инновационные проекты и даже продукты питания получают международное признание.

В прямом эфире блогер из Китая с аудиторией более 100 миллионов человек рассказывает о российских товарах. Это и шоколад, молочная продукция, биологические добавки. Всего более 100 компаний из 40 регионов страны подавали заявки на такую презентацию.

Соглашение о строительстве уникальной теплицы в Якутии подписали как раз на форуме. В условиях вечной мерзлоты здесь выращивают овощи, зелень, ягоды. Сегодня технологи провели уникальный эксперимент, за теплицей минус 60 градусов, у них растут папайя и бананы.

Это самолет - высокого полета. Новый российский самолёт Ил-114-300 прибыл на форум из Москвы, совершив свой самый длинный перелет. Борт рассчитан на 66 пассажиров, может перевозить грузы и работать на коротких взлетно-посадочных полосах с ограниченной инфраструктурой. Первые 8 самолетов скоро выйдут на рейсы.

Транспортной логистике и в первую очередь Северному морскому пути на форуме посвящены несколько сессий. Маршрут через пять морей протяженностью 5 тысяч 600 километров — на сегодня самый кратчайший и безопасный для перевозки грузов из Азии в Европу. Суровые арктические условия требуют развития флота. Российские ледоколы прокладывают дорогу отечественным и иностранным судам. И сегодня решается вопрос об увеличении количества рейсов.

За три дня работы форума уже подписаны десятки соглашений о сотрудничестве. И впереди у участников еще день работы.