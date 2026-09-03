"Настоящая любовь и красота!": певец Юрий Антонов закрутил роман с мексиканской актрисой

О личной жизни Юрия Антонова мало что известно. Согласно информации из открытых источников, певец официально был женат трижды, у него есть дочь Людмила и сын Михаил. И если наследница артиста живет за границей, то второй отпрыск - в Москве. Вот только по какой-то причине певец с ними не общается и предпочитает о них не распространяться.

Однако сейчас 81-летний исполнитель решил приоткрыть завесу тайны. Его друг, поэт Владимир Ильичев сообщил, что началась работа над сериалом о жизни Юрия Антонова. Певец будет участвовать в кастинге. Разумеется, в сериале планируется и любовная линия.

"Правда, о его женах в сценарии не будет ни слова, он их вычеркнул из своей биографии. Согласился рассказать только о двух женщинах, которых считает самыми главными в своей жизни. Говорит про них: "Вот там была настоящая любовь и красота!" - сообщил приятель певца.

Так, будет рассказано о мимолетном романе Юрия Антонова с мексиканской актрисой Сокорро Бонилья. Как передает "КП", со звездой мексиканских сериалов "Богатые тоже плачут", "Марисоль" и "Два лица страсти" певец встречался в 1986 году. Актриса тогда прилетела в СССР на кинофестиваль, и, как рассказывал Антонов, они провели вместе 12 незабываемых дней.

В 2014 году Сокорро вновь приехала в Россию на съемки программы "Сегодня вечером", где увиделась с певцом. Они тепло пообщались.

Сейчас Сокорро 79 лет. Она была замужем за актером Эктором Бонилья - звездой сериала "Дикая Роза", но развелась с ним. В этом браке у артистки родились сын и дочь.

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