В петербургском метро стартовало тестирование нового беспилотного поезда

В метро Санкт-Петербурга начали тестировать новый беспилотный поезд. Этот состав не просто самостоятельно двигается по путям, открывает и закрывает двери, но и разворачивается в оборотных тупиках. Всё контролирует автоматика, а за её работой следит машинист.

У этого поезда сегодня особая проверка. Ему предстоит доказать, что часть работы, которую десятилетиями выполнял человек, можно безопасно доверить автоматике. Испытывают состав на новом участке, который связал Кировский и Красносельский районы города. Для местных жителей эти станции стали долгожданными. А теперь на этой же линии тестируют уже следующую ступень развития подземки. Беспилотный состав. За пультом — машинист Василиса.

"Любая автоматизированная система, автопилот по своей сущности, упрощает работу человека. И, поработав некоторое время на системе автопилота, я могу с точностью сказать: для машиниста это, безусловно, упрощает работу. Фактически руки практически не задействованы", - рассказала Василиса Букреева, машинист электропоезда.

В метро Василиса работает десять лет. Пришла сюда с мечтой водить поезд — но тогда женщин-машинистов еще не набирали. Когда такая возможность появилась, сменила службу и прошла обучение. Сегодня она одной из первых проверяет, как привычная профессия работает в связке с современным управлением.

Для пассажира все это выглядит просто: состав пришел вовремя и открыл двери. Но за этим — сложная система, в которой должны синхронно работать поезд, станционное оборудование и диспетчерский центр.

"Балтиец" получает команды от системы автоведения. Она помогает автоматизировать управление движением и выдерживать заданный график. При этом машинист продолжает контролировать сам поезд, ситуацию в вагонах, посадку и высадку пассажиров.

Сейчас состав учат еще одной способности — распознавать окружающую обстановку. Для этого тестируют систему обнаружения препятствий. Ее основа — камеры машинного зрения и лидары. Они сканирует пространство лазерными импульсами и позволяют определить, что находится перед поездом и на каком расстоянии.

"Система реагирует быстрее, чем человек. И фактически мы говорим о том, что заменяем когнитивные функции человека на автоматические функции, и скорость реакции будет гораздо выше", - пояснил Павел Святненко, генеральный директор компании-разработчика.

Обкатка проходит без пассажиров. Специалисты проверяют не красивую демонстрацию автопилота, а устойчивость всей системы в реальных условиях.

Основой этой системы стал серийный "Балтиец". В конце августа в петербургском метро появился 400-й вагон этой серии. Опыт перенимают и коллеги из стран ближнего зарубежья.

Важно, что человек остается обязательным участником системы. Но постепенно его работа меняется. От личного управления — к контролю за автоматикой и готовности вмешаться, когда машина сталкивается с ситуацией, которой не было в ее сценарии. И именно границу между этими двумя ролями сейчас пытаются определить в петербургском метро.