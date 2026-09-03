Собянин рассказал о роли Москвы в победе во Второй мировой войне

3 сентября - День окончания Второй мировой войны, которая для нашей страны продлилась долгих четыре года. В своем блоге мэр Сергей Собянин рассказал о вкладе Москвы в победу над врагом.

На фронт ушли 850 тысяч москвичей, это каждый пятый житель столицы. И почти 400 тысяч горожан с той войны не вернулись. Промышленность мегаполиса давала фронту "Катюши" и самолеты; каждый десятый снаряд или мина были сделаны московскими рабочими.

В наши дни, когда Россия вновь ведет борьбу за свое будущее, этот опыт имеет огромное значение. Основная цель сегодня - сделать все для укрепления экономики и поддержки Вооруженных Сил, подчеркнул Собянин.