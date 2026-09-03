Путин запретил "закручивать гайки" для бизнеса

России необходимо избавляться от бюрократических барьеров для бизнеса и избыточного контроля. На это указал глава государства Владимир Путин во время выступления в четверг, 3 сентября, на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Как отметил президент, "бессмысленно вводить налоговые льготы и одновременно, что называется, закручивать гайки в виде дополнительных проверок, избыточного контроля и надзора".

Владимир Путин уточнил, что подразумевает именно чрезмерное давление бюрократии на предпринимателей, а также выразил надежду на то, что профильные ведомства услышали этот посыл, сообщает ТАСС.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указывала, что снятие чрезмерного административного контроля имеет огромное значение для предпринимательства. Политик рассказала про поступающие периодически из регионов жалобы на попытки контрольно-надзорных органов под тем или иным предлогом "кошмарить" бизнес.

Помогает защищать права предпринимателей в России глава Российского союза промышленников и предпринимателей" Александр Шохин — он назначен бизнес-омбудсменом. Президент при встрече с Шохиным в мае одобрил точечные коррективы законодательства в части защиты прав предпринимателей.