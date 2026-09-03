Вооруженные силы Российской Федерации продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины, которые используются в интересах украинских боевиков.

Как рассказало Минобороны России в своем MAX-канале в ночь на четверг, 3 сентября, ударными беспилотными летательными аппаратами поражен логистический центр "Биокон" в Великой Александровке Киевской области. Укронацисты использовали этот объект для хранения и распределения грузов военного назначения.

Российские бойцы отвечают на попытки киевского режима навредить мирным жителям и гражданской инфраструктуре в нашей стране. Как указал глава МИД России Сергей Лавров, предводитель киевского режима Владимир Зеленский рассчитывает на дестабилизацию и "восстание" в России, говоря об угрозах гражданской авиации и нанося удары по мирной инфраструктуре. При этом западными спонсорами в открытую активно поощряются террористические акты киевского режима.

На ответные удары ВС России по военным объектам на Украине укронацисты реагируют бессильной злобой. Западные СМИ пишут, что украинская армия не может противостоять атакам российских военных, в которых используются новые реактивные беспилотники для поражения важных объектов. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос предупредила, что предстоящая зима-2026-2027 может оказаться для Украины худшей за все время конфликта.