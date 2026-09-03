"Заказали сладкое к кофе": как штурмовики Рубежное освобождали

Российские штурмовики заказывали сладкое во время освобождения Рубежного в Донецкой Народной Республике.

Наши бойцы по несколько месяцев находились на боевой задаче, поэтому просили привезти им сладкое и кофе, чтобы не уснуть.

"Вода там была у парней, рядом ручьи, водоемы, все есть. Ну вот доставляли сладенького, чай, кофе, чтобы не заснуть, потому что дежурить обязательно нужно. Враг не дремлет", - рассказал РИА Новости прапорщик 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки "Центр" Роман Литченко.

Доставку еды и медикаментов осуществлял взвод БПЛА. Подразделение отлично справлялось со своими задачами и доставляло снабжение глубоко в тыл к противнику.

"Привозили, передавали расчетам БПЛА, они уже дронами все скидывали в "норки", - рассказал Литченко.

Наши бойцы освободили населенный пункт Рубежное 29 августа. Этот населенный пункт считался одним из ключевых звеньев всей эшелонированной линии обороны ВСУ в районе Доброполья.