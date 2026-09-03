Речь о понижении уровня дипломатических отношений с Германией на фоне новых недружественных шагов против России пока не идет. Об этом рассказал в четверг, 3 сентября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля высказался о ситуации вокруг неопознанного беспилотника в аэропорту Лейпцига, который германские власти пытаются приписать России. На этом основании Берлин закроет Русский дом и прекратит работу генконсульства России в Бонне.

Как подчеркнул Дмитрий Песков в комментарии ИС "Вести", пока власти Германии не ведут речь о понижении уровня дипломатических отношений — Москва, со своей стороны, не собирается выступать инициатором такого шага.

В то же время, по мнению пресс-секретаря президента России, "очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги".

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя огульные обвинения ФРГ в адрес нашей страны, заявил, что германские власти "заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики", а также "по некоторым иным местам в Берлине".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал, чего пытается добиться Германия с помощью новых бездоказательных обвинений в адрес России. Как подчеркнул эксперт, "судя по дружному протяжному вою, все это увязано с несколькими целями".