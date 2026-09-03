Ильдар Гайнутдинов сразил маму Жени Медведевой: она сняла видео и разослала подружкам

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов познакомилась на съемках телепроекта "Звездные танцы". Поначалу они репетировали по два-три часа, а потом разъезжались. Однако затем стали заниматься дольше, задерживаться, и им это нравилось. А когда телепроект подошел к концу, оба поняли, что им не хватает друг друга.

В результате у артистов закрутился роман. Причем отношения оказались настолько серьезными, что Евгения познакомила Ильдара с близкими. Медведева пригласила Гайнутдинова на дачу, где он проявил себя с неожиданной стороны.

"Вы бы знали, как он шедеврально косит траву. Моя мама была в шоке. Он молча взял газонокосилку, покосил весь газон. Для моей мамы это было прям открытие, она целый день потом ходила, снимала на видео, отправляла всем подружкам: "Ты представляешь, Ильдар сам покосил траву!" - похвасталась Евгения.

Она пояснила, что обычно этим занималась бабушка или нанятый работник. "Для моей мамы это было просто вау. У нас идет бытовая притирка не только друг к другу, но еще и мамы с Ильдаром", - отметила Медведева для "КП".

Напомним, что 29 августа Ильдар и Евгения сыграли свадьбу. Площадкой стал дорогой отель, расположенный в центре Москвы. Торжество прошло в классическом английском стиле с благородными бордовыми и винными оттенками. На свадьбе веселилось порядка 200 гостей.

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