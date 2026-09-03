"У меня все прошло, а он через восемь дней умер": отец Жанны Фриске рассказал о мистическом спасении

В семье певицы Жанны Фриске случилась трагедия. Отец артистки Владимир Борисович раскрыл детали.

На днях младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья сообщила о горе в семье. Их домашний любимец трагически погиб, упав в колодец. Наталья отметила, что особенно тяжело воспринял гибель собаки отец.

Журналисты связались с Владимиром Фриске. Тот дал понять, что совершенно сражен горем. "Это самый любимый. Самый любимый. Я себе не представляю, как можно жить без него", - заявил отец Жанны Фриске.

Он отметил, что внучка пока не знает о трагической потере. А ведь она души не чаяла в собаке. "Еще одна проблема сейчас будет. Луна каждое утро сразу бежала целовать собаку, будить… Со временем, конечно, скажем ей правду. Зачем обманывать?" - отметил Владимир Борисович.

Он вспомнил мистическую историю, которая с ним случилась, когда у него была другая собака. Когда ему было плохо и Фриске ставили капельницу, собака была рядом и легла на руку мужчины и пристально смотрела на нее. "Короче, он забрал от меня инсульт. У меня все прошло, а он через восемь дней умер", - поведал мистическую историю своего спасения Фриске Teleprogramma.org.

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