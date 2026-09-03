ФСБ сорвала теракт в медучреждении Минобороны в Крыму

В Крыму задержали гражданина России, который по заданию украинских кураторов планировал совершить террористический акт и собирал сведения военного характера.

Как рассказали в четверг, 3 сентября, в Федеральной службе безопасности (ФСБ), мужчину завербовала через мессенджер украинская военная разведка. По ее заданию россиянин передавал врагу данные об обстановке в Крыму, дислокации российских военных объектов, а также о результатах ракетных ударов ВСУ по территории нашей страны.

Куратор поручил подопечному подготовить и осуществить теракт в одном из медицинских учреждений Министерства обороны России в Севастополе. Злоумышленник подготовил для этого зажигательное устройство и ручную гранату с поражающими элементами, однако преступный план был своевременно разоблачен и сорван.

Уголовное дело в отношении мужчины расследуют по нескольким статьям, включая подготовку теракта и государственную измену. Суд санкционировал арест обвиняемого.

В августе сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил жителя Мелитополя к 24 годам колонии строгого режима — мужчина за деньги прятал взрывчатку в Запорожской области, которую предполагалось использовать при диверсиях и терактах.

Также сотрудники ФСБ предотвратили теракт против военнослужащего Черноморского флота. Крымчанин собирался заминировать машину военного и подорвать, когда в нее сядет потенциальная жертва преступления. Однако преступник разоблачен, а его план сорван.