Путин рассказал о встрече с хозяином тайги: "Хвостиком махает"

Российский лидер Владимир Путин рассказал, как увидел тигра в природных условиях. Впечатлениями от этой встречи глава государства поделился во время выступления в четверг, 3 сентября, на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Как отметил президент, произошло это недавно: "На машине ехали по лесу, выходит тигр. Идет прямо перед машиной, хвостиком махает, никуда не уходит. Хозяин тайги!"

Владимир Путин с улыбкой рассказал, что ему "было очень любопытно посмотреть на все богатство этих мест". В связи с этим глава государства напомнил: сохранение природы Дальнего Востока и Арктики является одним из приоритетов, поскольку это "отдельная тема, важная для сбережения здоровья граждан, для экологического благополучия".

В поддержании экологического равновесия Россия продолжает сотрудничество с другими государствами. В августе в Казахстане в естественную среду обитания выпустили амурскую тигрицу — ее и еще трех краснокнижных хищников передала соседям Россия для восстановления популяции. Соответствующая договоренность была достигнута на высшем уровне.

Между тем в одном из парков Карачаево-Черкесии произошло уникальное событие: сразу пять детенышей лигра появились на свет. Поскольку их мама сама является гибридом льва и тигрицы, ее детеныши — лигры во втором поколении, то есть лилигрята. Малыши уже успели окрепнуть и освоиться.