"Скатертью дорога": Трамп обрадовался отъезду принца Гарри и Меган Маркл из США

26 августа принц Гарри и его супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл, вернулись в Великобританию вместе со своими детьми, семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет.

Сообщается, что супруги сняли частный дом в Котсуолдсе. Предполагается, что Арчи и Лилибет будут посещать закрытую школу неподалеку.

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал отъезд опальной парочки. В беседе с журналистами в Белом доме он дал понять, что рад возвращению принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию.

"Я этому рад, не был их поклонником. Считаю, что они отнеслись к королевской семье с большим неуважением. Мне это не понравилось. Мне не понравилось, как она себя вела. Я считаю, что она проявила ужасное неуважение к королеве, к королю Карлу..." - плюнул в Меган Маркл Дональд Трамп.

При этом американский лидер заявил, что если бы был членом британской королевской семьи, то не принял бы опальных супругов назад.

В Сети меж тем соотечественники Трампа язвительно высказались в адрес Сассекских. "Скатертью дорога", "Ну и правильно, нечего им тут делать", "Токсики, пока", "Наконец соседи вздохнут свободно..." - высказались комментаторы в Сети.

Ранее стало известно, что после переезда в Великобританию Меган Маркл составила внушительный список требований к своему новому дому. Например, она хочет, чтобы в нем было девять спален. Кроме того, Меган хочет оборудовать в новом доме офис, чтобы управлять своим брендом As Ever из Великобритании.

Что касается Гарри, он хочет, чтобы образование его детей было связано с активным образом жизни на свежем воздухе и спортом. Поэтому и их новый дом должен соответствовать этому образу жизни — прежде всего благодаря большой территории вокруг него.

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