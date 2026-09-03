Путин: шансы на урегулирование украинского конфликта есть

Президент России Владимир Путин убежден, что шанс на урегулирование украинского конфликта есть.

С таким заявлением он выступил во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Глава государства поблагодарил всех, кто вносит свой вклад в урегулирование конфликта, однако все мирные инициативы блокируются со стороны Киева, которому помогают его западные союзники.

"В конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны — это Россия и Украина", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что контакты с США по урегулированию украинского кризиса продолжаются.

Ранее Путин в беседе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Бишкеке заявил, что Москва движется к завершению украинского конфликта.