Российские власти дали иностранных авиакомпаниям, выполняющим рейсы в нашу страну, разъяснения в связи с угрозами из Киева. Об этом рассказал в четверг, 3 сентября, министр транспорта России Андрей Никитин.

Как отметил политик, "коллеги обращались за разъяснениями — мы все разъяснения дали" (цитата по ТАСС).

Угрозы главаря киевского режима иностранным перевозчикам прекратить летать в Россию является абсолютно незаконными, но указанные компании "работают с нами в очень тесном режиме и понимают все наши правила, стандарты и то, как мы следим за безопасностью полетов", подчеркнул Никитин.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров заверил, что ведомство будет взаимодействовать с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) по безопасности гражданских авиаполетов, однако "каких-то официальных контактов еще не было".

При этом Ядров подчеркнул, что ИКАО не вправе закрыть российское воздушное пространство для авиаперевозчиков.

Российский лидер Владимир Путин между тем с трибуны Восточного экономического форума вновь назвал проявлением государственного терроризма захваты гражданских судов, удары по ним, а также угрозы атак на гражданские воздушные суда. Западные спонсоры киевского режима, делая вид, что не замечают такие действия Украины, становятся соучастниками и пособниками этого терроризма, подчеркнул Владимир Путин.