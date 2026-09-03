Путин высказался про фейк о заморозке сбережений граждан

Периодически появляющиеся публикации о том, что в России якобы могут заморозить сбережения граждан, не соответствуют действительности. На это указал в четверг, 3 сентября, глава государства Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Как подчеркнул президент, высказываясь по этой теме, предположения о заморозке сбережений населения — это "просто глупые вбросы".

Ранее Банк России заверил, что не собирается использовать заморозку вкладов как альтернативу повышения ключевой ставки. Как подчеркивал регулятор, отвечая распространителям фейков, "такое предположение говорит лишь о полном непонимании механизма сдерживания инфляции". Заморозка вкладов надолго подорвала бы доверие к банкам и финансовой системе в целом.

При этом министр финансов России Антон Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары как сейфовый актив — выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений, поскольку это "надежное выгодное доходное вложение".