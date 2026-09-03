Собчак отреагировала на слова Диброва о молодой жене Полине: "Чудовищно"

На днях Дмитрий Дибров дал откровенное интервью Ксении Собчак. Он объяснил, чем его привлекла юная Полина Наградова, которая впоследствии стала его женой.

Полина оказалась четвертой супругой Дмитрия Диброва. Влюбленные официально оформили отношения в 2009 году. Тогда избраннице популярного ведущего было всего 19 лет. Пару не смутило то обстоятельство, что Полина на 30 лет моложе Дмитрия. В этом браке на свет появилось трое детей.

В новом интервью Ксения Собчак спросила у Дмитрия Диброва, чем его привлекла юная красавица Полина. Шоумен в своем стиле ответил на вопрос. По его словам, она дала ему возможность "экспансии в области деторождения".

"Ну, звучит чудовищно, вы понимаете?" - отреагировала журналистка.

Дмитрий Дибров без всякого смущения высказал мнение, что мужчины предпочитают вступать в брак с молодыми женщинами, поскольку это заложено законами природы.

Примечательно, что несмотря на последовавший развод телеведущий ни единого плохого слова не сказал в адрес бывшей супруги. Более того, Дмитрий и Полина сумели сохранить человеческие отношения после расставания ради троих сыновей.

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