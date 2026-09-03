Росавиация заявила об отсутствии у ICAO права закрывать небо России

Росавиация планирует взаимодействовать с Международной организацией гражданской авиации (ICAO) в связи с требованием Киева закрыть воздушное пространство России.

"Конечно, мы будем взаимодействовать", - сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в кулуарах ВЭФ-2026.

Отвечая на вопрос ТАСС, есть ли у ICAO полномочия закрыть небо над Россией, Ядров заявил, что организация может выдать только рекомендации.

Стоит отметить, что Росавиация пока не получала от ICAO никаких официальных сообщений от ICAO на эту тему.

Ранее Украина призвала Международную организацию гражданской авиации (ICAO) запретить полеты над Россией в связи с усилением военной активности беспилотников. По словам главы МИД страны Андрея Сибиги, Киев "хочет предотвратить непреднамеренные инциденты с гражданской авиацией".