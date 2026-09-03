Путин запретил "выдавливать" детей из школы после девятого класса

Девятиклассники, желающие продолжить обучение в десятых классах, должны получить такую возможность. На это указал в четверг, 3 сентября, президент России Владимир Путин.

Тема школьного образования была затронута во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) с участием главы государства.

Как подчеркнул Владимир Путин, насильно "выдавливать" детей из 10-х классов нельзя. При этом нужно создавать условия подготовки нужных экономике специалистов, в том числе — формируя у детей интерес к рабочим профессиям, тем более что "уровень заработной платы этих людей достаточно высокий".

Глава государства рассказал, что к рабочим специальностям у российской молодежи "интерес большой, но действовать, конечно, нужно очень аккуратно".

Ранее Министерство просвещения России подчеркивало, что при отсутствии мест в десятых классах там, где ребенок проучился до девятого класса включительно, компетентные органы обязаны обеспечить школьнику возможность учиться дальше в другой доступной образовательной организации. Нельзя просто отказать ученику в продолжении обучения и отправить на все четыре стороны.

Это подтверждает и Верховный суд России. По жалобе мамы ученика, с которым после девятого класса школа в одностороннем порядке прекратила образовательные отношения, ВС постановил: детей нельзя лишать конституционного права на образование, в том числе — среднего общего образования (10-11-й классы).