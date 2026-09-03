На сегодняшний день не существует сценария, который может потребовать проведения дополнительной мобилизации.

Все разговоры о якобы планирующейся мобилизации – это спланированная информационная кампания с целью повлиять на результаты голосования на выборах в Государственную думу, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации <…> Это просто задуманная информационная операция", - сказал глава государства.

С начала лета 2026 года президент Украины Владимир Зеленский неоднократно делал заявления, о том, что Москва якобы планирует провести новую мобилизацию, а после сентябрьских выборов в Госдуму в России якобы пройдет "периферийная мобилизация".

В Москве неоднократно говорили, что никакой мобилизации в России не планируется. Слухи распространяет киевский режим с целью дестабилизировать обстановку в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.